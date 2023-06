Veneto: assessore Sanità, a breve finanziamento di oltre 30 milioni per personale interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra poco delibereremo un finanziamento di oltre 30 milioni di euro da destinare in parte al personale interno che voglia fare dei turni aggiuntivi e in parte per l'acquisto di prestazioni dal privato convenzionato. Lo ha reso noto Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, che oggi ha inaugurato all'Ospedale di Legnago, in provincia di Verona un acceleratore lineare, del valore di oltre 2 milioni di euro. "La sanità veneta – ha spiegato - continua a investire in moderne tecnologie utilizzando tutti i canali disponibili: stanziamo per questo ogni anno circa 70 milioni di euro e utilizziamo concretamente, come in questo caso le disponibilità del Pnrr. Continuiamo a investire anche sul capitale umano, che ringrazio e senza il quale queste macchine servirebbero a poco, e sulle liste d'attesa, per le quali tra poco delibereremo uno stanziamento di altri 30 milioni di euro da destinare in parte al personale interno che voglia fare dei turni aggiuntivi e in parte per l'acquisto di prestazioni dal privato convenzionato". Parlando del nuovo acceleratore, il primo acquisto con i fondi del Pnrr a livello nazionale ha spiegato che "con questo macchinario saremo più performanti, più veloci e meno invasivi nella cura dei tumori, ottenendo anche, cosa da non sottovalutare, un aumento delle prestazioni di circa il 30 per cento. Un fattore significativo, in un momento storico in cui tutta Italia è alle prese con una preoccupante carenza di personale e con il problema delle liste d'attesa".(Rev)