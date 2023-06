Decreto Pa: Fd'I, polemiche strumentali, opposizione ha memoria corta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo raccolto in questi giorni molte critiche rispetto agli emendamenti governativi al decreto Pa relativi alla Corte dei conti e alla cosiddetta 'paura di firma'. Critiche che sono ben lontane da un approccio serio e realistico con i temi trattati. Sul 'controllo concomitante' della Corte dei conti è bene chiarire che non nasce per i progetti del Pnrr. Prova ne è il fatto che la delibera che nel 2020 ha istituito il Collegio che se ne occupa non citava la legge Draghi sul Pnrr. Questo non significa, come si è detto e ripetuto in questi giorni - che si voglia creare una zona franca, avulsa da qualsiasi tipo di controllo. Il controllo della Corte- è bene chiarirlo - resta ed è importantissimo. Ma, per evitare di appesantire le procedure e rallentare la macchina si tratta di un controllo successivo che viene effettuato in raccordo con la Corte dei conti europea". Lo affermano, in una nota congiunta, i capigruppo di Fratelli d'Italia delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro, Alessandro Urzì e Marta Schifone. "Per quanto riguarda la 'paura di firma', invece, si tratta di misura che è volta a far sì che i funzionari e i dirigenti pubblici rispondano di danno erariale solo quando hanno agito con dolo o colpa grave (solo nei casi omissivi) - continuano i parlamentari -. Ricordiamo a chi avesse la memoria corta che a scrivere questa norma non siamo stati noi, ma il governo Conte nel 2020 e la misura è stata prorogata per ben due volte: una sempre dal governo Conte e un'altra dal governo Draghi. Non comprendiamo perché la nuova proroga, solo perché proposta da questo governo, non debba essere condivisa".(Com)