© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un colloquio a margine del vertice della Comunità politica europea (Cpe) di Castel Mimi, in Moldova. Il vertice è stato creato lo scorso anno in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, con l'obiettivo di riunire i leader europei, per discutere del conflitto e delle soluzioni dei problemi attuali su scala globale.(Rel)