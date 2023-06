Trasporti: Lucente, da Regione risorse per potenziare flotta sul lago d'Iseo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro obiettivo - ha aggiunto l'assessore regionale - è arrivare ad avere un trasporto lacuale totalmente 'green' a emissioni zero, sostenibile e tecnologicamente innovativo. All'insegna di una mobilità sempre più interconnessa". Il sostegno di Regione Lombardia al sistema lacuale è stato concreto: nel triennio 2022/2024 sono stati finanziati ben cinque interventi sul lago d'Iseo con un contributo regionale di oltre due milioni di euro per opere di manutenzione, riqualificazione, messa in sicurezza e accessibilità. Nello specifico, gli interventi sono concentrati nei Comuni di Monasterolo del Castello, Sarnico, Spinone al Lago, Paratico, oltre a risorse dedicate alla Società di Navigazione del Lago d'Iseo. L'assessore Lucente ha inoltre ricordato che "Regione Lombardia, per il periodo estivo, ha assegnato 219 mila euro per implementare le attività di sicurezza e vigilanza per tutti i laghi della Lombardia. Di questi, 40 mila sono destinati al Lago d'Iseo, Endine e Moro. Un segnale importante, che permette lo sviluppo e la promozione della navigazione interna, con l'implementazione di attività e servizi affinché turisti e residenti possano godere delle bellezze dei nostri laghi in totale sicurezza". (Rem)