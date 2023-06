Speciale infrastrutture: Innovazione, Fs, progetto “riGenerazione futuro” per il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un concorso di idee che mira a generare valore nelle regioni Calabria e Sicilia, coinvolgendo attivamente le realtà del Terzo settore operanti in questi territori. Si chiama "riGenerazione Futuro. I tuoi progetti per il territorio" ed è l'iniziativa promossa da Associazione Civita, in collaborazione con la piattaforma di crowdfunding e social innovation Produzioni dal Basso, e realizzata grazie al contributo del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, per sostenere progetti innovativi, durevoli e sostenibili promossi dalle comunità locali in ambito turistico e culturale. "Sosteniamo con convinzione il progetto ‘riGenerazione Futuro’, promosso dall'Associazione Civita insieme alla piattaforma di crowdfunding Produzione dal Basso, perché è in sintonia con i valori della nostra cultura d'impresa e alcuni obiettivi del nostro Piano Industriale", ha commentato il Chief Communication Officer di Ferrovie dello Stato italiane, Luca Torchia, che ha precisato: "Il progetto coinvolge infatti il mondo del Terzo Settore, con il quale Ferrovie dello Stato Italiane da anni intrattiene importanti collaborazioni, punta a generare valore nel sud Italia, dove si concentrano energie e rilevanti investimenti del gruppo Fs per realizzare nuove infrastrutture e, infine, pone al centro l'innovazione, il turismo e la sostenibilità sociale, con particolare attenzione all'inclusione e alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale, tutti ambiti nei quali, sia la Capogruppo Fs sia tutti i nostri Poli, siamo fortemente impegnati". L'obiettivo dell'iniziativa è particolarmente ambizioso: stimolare processi di innovazione nella cultura, nel turismo e nella sostenibilità, contribuendo ad animare i territori e rispondere in modo concreto alle esigenze manifestate dalle comunità locali. (Com)