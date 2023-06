Speciale infrastrutture: Fvg, assessore Infrastrutture, entro l’anno avvio gara per lavori ponte su fiume Fella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine dell’anno sarà avviata la gara per i lavori di realizzazione del nuovo ponte sul fiume Fella, tra i comuni di Venzone e Amaro, che dovrebbe diventare transitabile a inizio 2026. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, rispondendo a un’interrogazione in Consiglio regionale. “L'opera è delegata a Fvg Strade che ha predisposto il progetto definitivo-esecutivo in un'unica fase. Si tratta di un'opera molto attesa poiché il vecchio ponte è inagibile dal 2018 e da allora si sta utilizzando in alternativa il percorso dell'ex ponte ferroviario adeguatamente strutturato per la viabilità temporanea. Vi è perciò la necessità di procedere con l'iter che vedrà l'affidamento dei lavori entro l'anno”, ha spiegato Amirante, impegnandosi a programmare a breve un sopralluogo sul posto con i sindaci del territorio. (Frt)