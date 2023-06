Speciale infrastrutture: Imprese, Rocca, bene investimento multinazionale Msd, serve recuperare su burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'investimento di Msd" in Italia per la produzione di farmaci oncologici "rappresenta un segnale di quanto sia importante la ricerca e di quanto siano forti le nostre imprese. Noi abbiamo un tesoro sul quale non è stato fatto abbastanza, probabilmente. E dobbiamo recuperare in termini di accompagnamento e facilitazioni, rispetto a una burocrazia che troppo spesso rende la vita difficile a chi vuole investire nel Lazio". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della conferenza stampa presso il ministero delle Imprese e del made in Italy con la multinazionale farmaceutica Msd. "Dobbiamo fare in modo che aumenti la presenza della ricerca e della farmaceutica e sostenere quella che già c'è, anche con adeguate infrastrutture", ha concluso Rocca. (Rer)