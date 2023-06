Speciale infrastrutture: Ferrante, Italia protagonista per vincere sfide in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai come in questo momento, possiamo dire che l'Italia sia 'the place to be' per le Società di Ingegneria, Architettura e Consulenza europee: innanzitutto, perché questo governo è forte, coeso, e darà stabilità al Paese, rispettando il mandato degli elettori che ci hanno chiesto di rimettere in moto l'Italia e di farla correre.; un governo attento alle ragioni delle imprese e che intende essere protagonista a Bruxelles. Il secondo motivo è legato al Pnrr, che dedica una parte importante di risorse, circa 60 miliardi di euro, alle opere infrastrutturali". Lo ha detto Tullio Ferrante, sottosegretario Infrastrutture e ai Trasporti, intervenendo alla Conferenza annuale Efca/Oice. "L'Italia - ha proseguito - può essere vista come una sorta di 'grande incubatore' rispetto alla capacità europea di vincere le due grandi sfide che ci aspettano: la ricostruzione dell'Ucraina e le 'transizioni gemelle', quella climatica e quella digitale. Gli investimenti del Pnrr rappresentano una straordinaria occasione per la crescita delle imprese europee" e "la realizzazione di infrastrutture secondo i più moderni ed efficienti standard internazionali farà da 'acceleratore' per rendere l'Europa all'avanguardia nella doppia transizione 'verde' e 'digitale'. I prossimi anni vedranno la realizzazione in Italia di opere ingegneristiche altamente sfidanti: dall'Alta velocità, con cantieri aperti praticamente su tutta la Penisola, passando per il Tunnel di Base del Brennero, la nuova grande diga di Genova, fino ad arrivare al Ponte sullo Stretto di Messina. L'auspicio poi è di vedere assegnata all'Italia l'Expo 2030. Riportare l'Expo Universale in Europa credo sia un interesse di tutti noi: ringrazio gli organizzatori per avere inserito la Conferenza tra gli 'eventi promotori' della candidatura italiana ed invito le varie associazioni europee a segnalare l'opportunità che i rispettivi governi sostengano in maniera convinta Roma alla votazione che si terrà in novembre al Bie di Parigi", ha concluso. (Rin)