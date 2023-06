Speciale infrastrutture: Città metropolitana Roma, a palazzo Valentini incontro su infrastrutture verdi in Valle Galeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto a Palazzo Valentini l'incontro "Le infrastrutture verdi nella Valle Galeria: strategie, strumenti conoscitivi e progettualità della Città metropolitana di Roma Capitale". All'incontro ha partecipato il vicesindaco di Città metropolitana, Pierluigi Sanna. Hanno introdotto i lavori il direttore del Dipartimento ambiente di Città metropolitana Rosanna Capone e Carlo Blasi, e il direttore del Consiglio scientifico del Cirbises, Sapienza Università di Roma. Lo comunica in una nota la Città metropolitana di Roma. "Le infrastrutture verdi sono un elemento fondamentale per uno sviluppo sociale sostenibile", spiega Sanna. "Nel Piano strategico metropolitano, approvato per la prima volta durante i primi mesi di questa consiliatura, articolato in tre assi prioritari (innovazione, sostenibilità e inclusione) e che pone al centro priorità ambientali come mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, valorizzazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici attraverso il rafforzamento delle infrastrutture verdi, reti ecologiche e azioni di forestazione, legate a logiche di sviluppo sociale ed economico sostenibile e di rigenerazione territoriale", aggiunge. (Com)