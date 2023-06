Speciale infrastrutture: Imprese, Iren supera il 50 per cento in AcquaEnna e cresce nel servizio idrico del Sud Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iren ha acquisito dal socio Cogen S.p.A., socio costruttore di AcquaEnna S.c.p.A., la quota del 2,367 per cento del capitale sociale di AcquaEnna portando la quota di partecipazione di Ireti, già presente nella compagine societaria, al 50,867 per cento consentendo il consolidamento. AcquaEnna gestisce il servizio idrico in tutti i comuni della Provincia di Enna dal 2004. "Tutti noi abbiamo constatato in questi mesi come i cambiamenti climatici possano avere effetti concreti sul sistema idrico. Proprio per questo l'operazione - ha affermato Luca Dal Fabbro, presidente di Iren - assume una valenza strategica: la gestione delle reti idriche rappresenta un nodo cruciale per dotare il Paese di infrastrutture adeguate. Inoltre, l'operazione si inserisce anche nella strategia di valorizzazione delle partecipazioni del Gruppo, che attraverso il suo know-how, può così supportare i territori nel proprio percorso di transizione ecologica", ha concluso. (Rpi)