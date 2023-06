Speciale infrastrutture: Regione Lazio sblocca opere pubbliche con accordi di programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio sblocca opere pubbliche con accordi di programma. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato 57 decreti inerenti i i collegi di vigilanza, organismi preposti a rendere operativi gli accordi di programma per la realizzazione di quelle infrastrutture "di cui la nostra Regione ha estremo bisogno, nel segno della sempre più decisiva semplificazione amministrativa". Lo afferma in una nota l'assessore all'Urbanistica della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli. "Diamo nuova linfa vitale alle opere pubbliche del Lazio - spiega Ciacciarelli -. In seguito a una ricognizione svolta in collaborazione con gli uffici competenti infatti è emerso come diversi collegi di vigilanza non fossero più operativi, o per inattività dei componenti o in quanto vari Comuni non si erano attivati per farne richiesta. Questa situazione - prosegue - determinava uno stallo amministrativo e procedurale di molti interventi programmati, ritenuti strategici per l’ammodernamento infrastrutturale e la riqualificazione urbanistica di aree degradate, con ricaschi socioeconomici potenzialmente negativi sulle zone in questione". (Com)