Mes: Bagnai (Lega), non serve ed è dannoso

- Il Mes? "C'è una proposta di legge dell'opposizione che chiede di ratificarlo, siamo gli unici a non averlo fatto, ma per me è un punto di merito. Se lo voterò? Vediamo, la discussione inizia il 30 giugno, un'era geologica in politica". Lo ha affermato a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", il deputato della Lega, Alberto Bagnai. Secondo lei, il Mes non serve oppure è dannoso? "Tutte e due, le cose che non servono spesso sono dannose. E poi c'è anche un'altra cosa, di cui ora si parla tanto - ha aggiunto il parlamentare -. Si dice che ci sia un patto con l'Europa: 'Voi ora votate il Mes, così poi modifichiamo il Pnrr'. A questo proposito vi cito un sonetto di G.G. Belli che dice 'dammela, e poi ti sposo'. Direi, quindi: dammela, la ratifica del Mes e io ti sposo la riforma". (Rin)