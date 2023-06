Pakistan-India: Islamabad, preoccupazione per detenzione “disumana” separatista kashmiro Malik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Pakistan, nella conferenza odierna della portavoce Mumtaz Zahra Baloch, ha espresso profonda preoccupazione per la situazione del leader separatista kashmiro Yasin Malik, condannato all’ergastolo l’anno scorso in India. Secondo Islamabad la condanna è stata emessa dopo un processo basato su “accuse inventate” e le condizioni di detenzione, nel carcere di Tihar, sono “disumane”, nonostante il peggioramento dello stato di salute del detenuto. A Malik, 57 anni, affetto da diverse patologie, sarebbero negati i contatti con la famiglia e gli avvocati e cure sanitarie di qualità. Il Pakistan, inoltre, ha ribadito l’accusa all’India di opprimere il Kashmir, territorio oggetto di una contesa tra i due Paesi che si trascina da decenni. Le dichiarazioni su Malik fanno seguito al ricorso in appello all’Alta corte di Delhi dell’Agenzia investigativa nazionale (Nia) indiana, che ha chiesto la pena di morte. (segue) (Inn)