Pakistan-India: Islamabad, preoccupazione per detenzione “disumana” separatista kashmiro Malik (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malik, del Fronte di liberazione del Jammu e Kashmir (Jklf), bandito dal governo indiano nel 2019, è stato condannato all’ergastolo il 25 maggio 2022 per finanziamento del terrorismo e attività terroristiche e secessioniste. Era stato arrestato, insieme ad altri militanti, nel 2019, nell’ambito di un’indagine per finanziamento del terrorismo aperta nel 2017, in seguito alle violente agitazioni del 2016. La Nia sospettava la ricezione da parte dei separatisti di fondi provenienti dal Pakistan, da esponenti delle organizzazioni Lashkar-e Taiba (Let) e Hizbul Mujahideen (Hm), per fomentare le proteste. Oltre che di finanziamento, Malik è stato accusato di associazione e attività terroristiche, accuse che ha scelto di non contestare, proclamandosi colpevole e rinunciando anche a farsi rappresentare da un avvocato. La condanna suscitò proteste in varie aree del Territorio indiano di Jammu e Kashmir. (Inn)