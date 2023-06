Italia-Usa: Roma al centro delle celebrazioni del 2 giugno a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Sarà dedicato a Roma l'evento celebrativo del 77mo anniversario della nascita della repubblica italiana in programma questa sera all'ambasciata di Washington. All'evento ospitato dall'ambasciatrice Mariangela Zappia, si legge in una nota, sono previsti gli interventi del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e della segretaria al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo. Parteciperanno al ricevimento anche il deputato italiano Christian Di Sanzo, e il presidente del Comites di Washington, Maby Palmisano. "La scelta di Roma, da sempre tra le città più conosciute e amate dai nostri amici statunitensi, è legata a tre elementi che la rendono ancora più speciale quest'anno: la candidatura all'Expo Universale 2030; la celebre Ryder Cup di golf che la nostra capitale ospiterà tra fine settembre e inizio ottobre; e un nuovo collegamento aereo diretto da e per Washington di Ita Airways, operativo dal 2 giugno”, ha commentato l’ambasciatrice Zappia. Roma verrà valorizzata con istallazioni aperte al pubblico in ambasciata (a partire da un Colosseo in miniatura), la proiezione di video promozionali e stand della candidatura all'Expo, della Ryder Cup, di Ita Airways e della campagna "Open to meraviglia" del ministero del Turismo. Prodotti della tradizione culinaria della città e vini romani saranno anche alla base del menù del ricevimento. (segue) (Was)