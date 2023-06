Italia-Usa: Roma al centro delle celebrazioni del 2 giugno a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad intrattenere gli ospiti dell'ambasciata un ricco programma culturale, a partire da una performance musicale della soprano Katerina Burton, accompagnata da Joy Schrier, pianista della Washington National Opera. Seguirà una esibizione di danza dedicata a Roma a cura del coreografo Mimmo Miccolis, con quattro ballerini del Washington Ballet e musiche originali del compositore romano Francesco Lanzillotta. Gli ospiti potranno visitare una mostra fotografica che celebra il primato dell'Italia come Paese che ospita il maggior numero al mondo di siti inseriti nella lista del patrimonio dell'umanità dell'Unesco. La mostra, promossa dalla Farnesina insieme al ministero della Cultura, comprende 17 foto dei più recenti siti italiani inseriti nella lista dell'Unesco. Saranno presenti inoltre uno stand Amazon, mirato a promuovere i prodotti Made in Italy di eccellenza offerti sulla piattaforma digitale negli Stati Uniti, nell'ambito del progetto "Giornate del Made in Italy digitale" in programma dal 29 maggio al 2 giugno. Come lo scorso anno, verranno esposte 3 supercar Lamborghini, che formeranno un tricolore, una Vespa Piaggio elettrica e altri prodotti di eccellenza del design italiano. (Was)