Province: Silvestroni (Fd'I), bene iter, presentata bozza testo unificato

- Il Comitato ristretto di palazzo Madama "ha adottato il testo base sulla riforma delle Province. Il testo ora potrà essere sottoposto alla commissione Affari costituzionali in seduta plenaria per il prosieguo dell’esame. La bozza ha unificato i nove testi presentati dai diversi gruppi. Finalmente si supera la legge Delrio, restituiremo ai cittadini la possibilità di esprimere di nuovo la propria scelta sui rappresentanti". Lo afferma, in una nota, Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d'Italia e segretario di presidenza, che aggiunge: "Le Province sono Enti di prossimità con i quali i cittadini devono poter interloquire e devono dunque poter scegliere direttamente, in questo modo ripristineremo un pezzo di democrazia purtroppo abolito. L'elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani ridà voce agli elettori". (Com)