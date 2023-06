Pnrr: Gentiloni, aggiornamento piani possibile ma bisogna fare presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aggiornamento dei piani del Pnrr è possibile, lo stiamo ricevendo da molti paesi. Ma occorre fare presto e bene. Lo ha affermato il commissario Europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni durante il Festival internazionale dell’Economia di Torino commentando l’aggiornamento del Pnrr Italiano. “La buona riuscita del Pnrr è importante non solo per l’Italia ma anche per l’Unione Europea. La terza rata verrà decisa prossimamente e quando sarà decisa l’Italia avrà ricevuto più di metà dei fondi complessivi del Piano. Dobbiamo cercare di fare presto e bene e non condivido l’idea che fare presto significhi fare male. Sul Pnrr in Italia cito solo tre cifre per capirci: i 265 mila posti negli asili nido per aumentare l’occupazione femminile, le 4.500 stazioni di ricarica delle auto elettriche dove siamo molto indietro e l’aumento dei posti letto degli studenti fuori sede in uno dei paesi con il più basso numero di laureati in Europa.(Rpi)