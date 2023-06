Speciale energia: Russia-Ucraina, Rosatom, apprezziamo lavoro Aiea per sicurezza impianto Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia “apprezza molto” il lavoro del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, che aiuta a garantire la sicurezza nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha detto Aleksej Likhachev, amministratore delegato di Rosatom, l’azienda statale russa operativa nel settore dell'energia nucleare. "Naturalmente, apprezziamo molto il lavoro del direttore generale dell'Aiea nel creare tutte le condizioni necessarie per proteggere l'impianto e garantire la sua sicurezza", ha detto Likhachev in una conferenza stampa, aggiungendo che la Russia "soddisfa già" i principi delineati da Grossi e farà di tutto per "ridurre al minimo" i rischi. Secondo l’amministratore delegato di Rosatom, invece l'Ucraina "non è riuscita a sostenere" le proposte fatte da Grossi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Infine, Likhachev ha detto che anche Cina, Turchia, Egitto e molte nazioni europee condividono le stesse preoccupazioni della Russia sulla sicurezza dell'impianto. (Rum)