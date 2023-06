Pnrr: presidi, per la scuola chiediamo proroga di tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggiamo, senza mai essere stati informati, che l'unità di missione del Pnrr avrebbe prorogato al 31 luglio i termini per gli adempimenti sulle piattaforme Futura, del ministero dell'Istruzione e del Merito, Consip-Mepa del Mef e Fvoe-Cig dell'Anac. Non solo non ci risulta, ma se così fosse, non potrebbe essere che una presa in giro. Giugno e luglio, per i dirigenti scolastici, sono mesi di superlavoro tra scrutini, esami e altre pratiche da espletare. Dirigenti Scuola rinvia tutto al mittente e chiede, ancora con più forza, che la proroga per l'individuazione dei fornitori sia di almeno 3 mesi. Sono settimane che ripetiamo che i tempi sono ristretti, le procedure farraginose, e i finanziamenti in acconto per avviare le stesse non sono ancora arrivati". Lo fa sapere, in una nota, il sindacato dei presidi, guidato da Attilio Fratta, preannunciando azioni di tutela della categoria "continuamente vessata da adempimenti e scadenze che non possono onorare". "I dirigenti – sottolinea l'associazione - potranno occuparsi degli adempimenti del Pnrr solo dopo l'avvio del nuovo anno scolastico". (Rin)