Ucraina: Stoltenberg, alleati d'accordo su futura adesione

- Gli alleati Nato sono d'accordo sulla futura adesione dell'Ucraina alla Nato, ma "l'obiettivo attuale è che prevalga come nazione sovrana e indipendente". A dirlo il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione dei ministri degli Esteri dell'Alleanza Atlantica di Oslo. "Ci siamo concentrati su come avvicinare l'Ucraina alla Nato, a cui appartiene. Stiamo sta già fornendo un'assistenza senza precedenti. Sono fiducioso che le forze ucraine abbiano ora le capacità necessarie per liberare altre terre occupate, ma dobbiamo fare di più. Stiamo lavorando a un pacchetto pluriennale di sostegno con finanziamenti consistenti. Questo garantirà la deterrenza e la difesa dell'Ucraina a lungo termine, aiuterà a ricostruire il settore della sicurezza e della difesa e a far passare l'Ucraina dalla dottrina, dall'equipaggiamento e dall'addestramento dell'era sovietica alla piena interoperabilità con la Nato", ha detto. "Abbiamo anche discusso la trasformazione dell'attuale commissione Nato-Ucraina nel Consiglio Nato-Ucraina. Si tratterebbe di un passo significativo per istituire un forum consultivo congiunto con Kiev, che siederebbe al tavolo da pari a pari, per discutere le questioni chiave per la nostra sicurezza", ha aggiunto. (segue) (Beb)