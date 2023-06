Ucraina: Stoltenberg, alleati d'accordo su futura adesione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti gli alleati concordano sul fatto che la porta della Nato debba rimanere aperta. La decisione sull'adesione spetta solo agli alleati e all'Ucraina. La Russia non ha diritto di veto su questo. Tutti gli alleati concordano sul fatto che l'Ucraina diventerà membro della Nato e siamo tutti d'accordo sul fatto che la cosa più importante ora sia garantire che l'Ucraina prevalga come Stato sovrano e indipendente. Non sappiamo quando finirà la guerra, ma dobbiamo assicurarci che, quando finirà, ci siano accordi credibili per garantire la sicurezza dell'Ucraina in futuro e per interrompere il ciclo di aggressioni della Russia", ha concluso. (Beb)