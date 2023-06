Ue: Patuanelli (M5s), da Lagarde parole inquietanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pacchia è finita, ma per l'Italia e per tutto il Sud del Continente. Le parole della presidente della Banca centrale europea sono sconcertanti. Cosa ne pensa il governo che ama propagandare la sua schiena dritta nei confronti delle istituzioni europee?". Lo afferma il capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Stefano Patuanelli, che aggiunge: "Ormai tutti gli studi economici definiscono questa come un'inflazione non generata da un eccesso di domanda aggregata, ma dipendente dall'offerta, e in particolare a causa dei costi energetici. Chiunque abbia a cuore gli interessi del Paese scriverebbe nero su bianco questo assunto in tutti i documenti di programmazione economica. Invece, c'è una continuità inquietante tra il quadro illustrato dalla Lagarde e il Def varato dal governo Meloni. Entrambi parlano di 'moderazione salariale': secondo Fratelli d'Italia (o meglio Fratelli di Germania) c'è un problema nei salari, sono troppo alti al pari del costo dell'energia. Alla faccia dei patrioti. Con le parole della Lagarde oggi cade un velo, il nostro governo ha infatti deciso di seguire pedissequamente istruzioni dall'alto, senza battere ciglio e, peggio, dedicandosi a qualche intervista sopra le righe date in pasto all'opinione pubblica. Come sono lontani i comizi della 'pacchia finita', dell'interesse nazionale prima di ogni cosa". Patuanelli prosegue: "L'inversione a U è espressa nella posizione sul salario minimo. I patrioti continuano a sostenere che il salario minimo fissato per legge è una stortura, la scusa principalmente adottata è la seguente: in Italia c'è già la contrattazione collettiva. Abbiano almeno il coraggio di dire la verità, il salario minimo non si farà non per la contrarietà dei sindacati, non per quella delle imprese e dei lavoratori, ma perché c'è una chiara volontà politica dettata fuori dai confini nazionali. Il ritorno all'austerità non poteva essere più subdolo e deprimente, fatto per mano di un governo che ha illuso gli italiani di essere l'unico difensore dei loro interessi contro le sovrastrutture economiche internazionali".(Rin)