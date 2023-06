Cina-Usa: Pechino replica a Blinken, "non poniamo rischi ma offriamo opportunità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina "non pone rischi ma offre opportunità". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, nella conferenza stampa odierna, dopo che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha ribadito che Washington e l'Unione europea non vogliono una guerra fredda con la prima potenza asiatica. Gli Usa e l'Ue non stanno cercando il disaccoppiamento economico dalla Cina ma di ridurre i fattori di rischio nelle relazioni bilaterali, ha aggiunto il funzionario statunitense nella conferenza stampa tenuta a conclusione del Consiglio per il commercio e la tecnologia (Ttc) Ue-Usa a Lulea, in Svezia. Dichiarazioni, queste, contestate dalla portavoce, secondo cui "minimizzare i rischi" è diventata una "formula molto in voga, di recente". "È innanzitutto necessario identificare quali siano i rischi quando si usa tale espressione", soprattutto dal momento che la Cina conduce scambi economici, commerciali e tecnologici all'insegna del rispetto reciproco e di risultati vantaggiosi per tutti, ha detto Mao. I "reali rischi" che la comunità internazionale si trova ad affrontare sono quelli di una nuova Guerra fredda, delle ingerenze esterne nei propri affari nazionali e di trovarsi al centro di disordini regionali, oltre che subire la strumentalizzazione politica delle questioni economiche, ha aggiunto. (segue) (Cip)