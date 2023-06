Decreto Pa: Torto (M5s), vergognosa incursione patrioti tenebre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' semplicemente vergognosa l'incursione tentata dal governo all'interno del decreto legge Pa a notte fonda, confidando nel favore delle tenebre. Incursione peraltro di chiara matrice guerrafondaia, visto che è piombato all'improvviso un emendamento che avrebbe voluto cambiare l'assetto del ministero della Difesa, disegnando un nuovo ruolo per la figura del segretario generale in modo da agevolare investimenti in armi. Obiettivo, questo, tanto caro al ministro Crosetto, fino a qualche tempo fa presidente dell'associazione privata di settore". Lo comunica in una nota Daniela Torto, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio della Camera. "Grazie al muro eretto dal M5s questo grave tentativo dei patrioti delle tenebre è rientrato, anche se la gravità dell'accaduto non ne risulta minimamente scalfita, vista l'inaccettabile cultura di governo che ne emerge - prosegue la parlamentare -. Allo stesso modo il decreto legge Pa sta diventando un palcoscenico sempre più triste e allarmante a seguito dell'altro tentativo del governo, ovvero cancellare il controllo concomitante della Corte dei conti sulla spesa dei fondi Pnrr. Non certo una modifica che serve a velocizzare gli investimenti, ma un vile tentativo di nascondere la polvere sotto il tappeto incidendo sull'operato di un organo di rilevanza costituzionale. Siamo arrivati a un punto bassissimo dell'azione di un governo sempre più incapace, spericolato e spregiudicato". (Com)