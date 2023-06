Ue: Cia, con ok a riforma Indicazioni geografiche ancora più tutele per gli agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adesso a lavoro su negoziati rapidi e proficui per dare all'Europa e all'Italia il nuovo regolamento delle Indicazioni geografiche, entro l'inizio del prossimo anno. “Il parere favorevole, a larga maggioranza, di oggi in Plenaria del Parlamento Ue, alla proposta di riforma già approvata in Comagri, rappresenta un passo importante verso un modello agroalimentare europeo più solido, a tutela degli agricoltori e orientato alla qualità”. Così in una nota Cia-Agricoltori Italiani esprimendo soddisfazione per l'approvazione di una norma finalmente a favore del settore e sottolineando, nuovamente, la validità del testo come strumento di maggiore tutela per Dop e Ipg anche del comparto vitivinicolo, più snello e semplice nelle procedure, realmente innovativo quanto a trasparenza e sostenibilità. Da parte di Cia, dunque, l'appello alle istituzioni in Europa affinché con i Triloghi, al via il prossimo 7 giugno, si rispetti l'impalcatura portante della riforma, sostenuta dall'organizzazione e strategica per l'Italia che nel panorama delle IG è il primo Paese al mondo con 883 denominazioni, tra cibo e vino, e un valore complessivo alla produzione di 19,1 miliardi di euro. In particolar modo apprezzate da Cia, le misure del dossier che mirano a rafforzare la protezione delle Ig online e sui nomi dei domini, nell'uso delle Indicazioni Geografiche come ingredienti e contro lo sfruttamento indebito della reputazione delle stesse, al tempo stesso attribuendo un ruolo chiave ai gruppi di produttori nei Consorzi con il riconoscimento di più poteri e responsabilità. (segue) (Com)