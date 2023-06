Ue: Cia, con ok a riforma Indicazioni geografiche ancora più tutele per gli agricoltori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intoccabile il "pacchetto vino" che nella proposta del Parlamento mostra di rispettare le specificità del settore vitivinicolo. Bene, anche l'inquadramento più chiaro della Commissione Ue che resta centrale dal punto di vista amministrativo, e quello dell'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale, l'Euipo, che nella gestione dei marchi ha compito più consultivo e tecnico. Necessario e, quindi, positivo per Cia, anche il processo di semplificazione delle procedure di approvazione e modifica dei disciplinari di produzione, portando da sei a cinque mesi il tempo a disposizione della Commissione per la registrazione di una nuova Ig, limitando a tre mesi il periodo di proroga e solo in casi debitamente giustificati, ma anche affidando alle autorità nazionali le pratiche delle richieste di modifica delle registrazioni esistenti, senza nuovo controllo da parte della Commissione Ue. L'approccio innovativo della riforma Ig nel richiamo ai principi di trasparenza e sostenibilità, strettamente collegati, trova l'accordo di Cia, favorevole all'accesso da parte dei consumatori alle relazioni sulla sostenibilità unica delle Ig, ma soprattutto garantendo ai produttori il carattere volontario degli impegni, su disciplinari o documenti specifici. "Finalmente è stata approvata una riforma che vede sempre più tutelati gli agricoltori e che apprezziamo in tutta la sua interezza”, dichiara il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini, che aggiunge: “Ringraziamo per questo Paolo De Castro per la determinazione e il lavoro di squadra che permetterà nel tempo di rafforzare il sistema delle Ig, puntando a una sua maggiore competitività e capacità di creare valore, salvaguardando la sostenibilità complessiva delle aziende, promuovendo le tradizioni regionali e lo sviluppo delle comunità rurali". (Com)