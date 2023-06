Sardegna: Commissione cultura, audizioni sulla situazione del liceo Alberti di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione del liceo scientifico di Cagliari “Alberti”, in particolare la sede di viale Colombo, è stata approfondita nel corso della seduta della commissione Cultura, presieduta da Sara Canu (FdI), che ha sentito ieri in audizione il dirigente scolastico Roberto Bernardini, il consigliere e delegato alla Pubblica istruzione della Città metropolitana di Cagliari, Alessandro Balletto, Davide Magnini, rappresentante del Consiglio di Istituto, Andrea Loi, dirigente della Città Metropolitana, e i rappresentanti degli studenti. Il dirigente ha chiesto di avere chiarezza sulla situazione della sede di via Colombo, in parte inutilizzabile perché non sicura. In particolare, il dirigente ha spiegato, che sono state chiuse cinque aule, il laboratorio di chimica e l’accesso carrabile. Il dirigente Bernardini ha anche ricordato che oltre il 60 per cento dei circa 1200 studenti iscritti al liceo Alberti arriva dall’hinterland cagliaritano. I rappresentanti della Città metropolitana hanno manifestato la massima disponibilità a trovare soluzioni nell’immediato e per il futuro, ma hanno spiegato che l’attuazione del piano regolatore dell’Autorità portuale, previsto entro il 2026, non consentirebbe di mantenere l’utilizzo della struttura di viale Colombo per il tempo necessario, previsto per legge, ossia almeno cinque anni, per avviare investimenti sulla struttura. La Commissione continuerà ad approfondire la situazione e sentirà in audizione i vertici dell’Autorità portuale, per capire meglio le tempiste per l’attuazione del piano regolatore. (Rsc)