Speciale energia: accordo tra Intesa Sanpaolo ed Enel X per sviluppo comunità energetiche rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorire gli investimenti in energia da fonti rinnovabili e la conseguente autonomia energetica delle aziende e del Paese attraverso una sinergia volta ad incentivare la creazione sul territorio nazionale delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Questo l’obiettivo al centro dell’accordo siglato da Intesa Sanpaolo ed Enel X, società di Enel dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative di efficienza energetica, nell’ambito di “Motore Italia Transizione Energetica”, il programma del Gruppo varato poche settimane fa per favorire gli investimenti in fonti rinnovabili con una specifica progettualità legata alle Cer, in linea con gli obiettivi del Pnrr e del Green Deal Europeo. Nell’ambito degli oltre 410 miliardi di euro stanziati da Intesa Sanpaolo da qui al 2026 a supporto degli obiettivi delle Missioni del Piano 76 miliardi sono dedicati ad investimenti in impianti di energie rinnovabili e in interventi a supporto della transizione energetica. Le misure messe in campo si avvalgono di un accordo con Anci per promuovere la diffusione delle Cer sui territori, partnership strategica con Confindustria per il coinvolgimento delle Pmi, finanziamenti agevolati con garanzia Sace per progetti di produzione di energia green, collaborazione con Gse a sostegno di sviluppo sostenibile e progettualità Esg e, appunto, accordi con partner tecnici specializzatiComSpeciale energia: Arera, dal 30 giugno conciliazione obbligatoria per risolvere le controversieRomaLa domanda al Servizio Conciliazione può essere presentata decorsi 50 giorni dall’invio del reclamo per il settore idrico e 40 per il telecalore in caso di mancata risposta al reclamo oppure a seguito di risposta ritenuta insoddisfacente. Il servizio è completamente gratuito, accessibile da casa o in mobilità, attraverso il sito conciliazione.arera.it, con identificazione mediante sistema pubblico di identità digitale (Spid) o carta di identità elettronica (Cie), anche tramite un delegato. Inoltre, su Play Store e Apple Store, è disponibile anche l’app Servizio Conciliazione, che consente di accedere e gestire dal proprio dispositivo mobile (smartphone e tablet) tutti i contenuti della piattaforma online, già fruibili da dispositivo fisso (pc e notebook), in maniera rapida, comoda e intuitiva. Infine, dal primo gennaio 2024, tutti i gestori del settore idrico e gli operatori del telecalore dovranno indicare nel proprio sito internet, sui nuovi contratti e nelle risposte ai reclami non risolutive della problematica sollevata dall’utente, in modo chiaro e facilmente accessibile, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità e di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai quali si impegnano a partecipare e la cui procedura sia gratuita. In alternativa al Servizio Conciliazione di Arera, ai sensi del Tico, è possibile avvalersi degli organismi Adr che rispondono ai requisiti del Codice del consumo e sono iscritti nell’Elenco dell’Autorità, incluse le conciliazioni paritetiche, nonché delle Camere di commercio aderenti alla convenzione fra Arera e Unioncamere. (Com)