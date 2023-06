Speciale energia: ambasciata d’Italia in Azerbaigian, pronte turbine italiane per centrale Mingachevir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono pronte le turbine di Ansaldo Energia per la centrale di Mingachevir, in Azerbaigian. Lo ha scritto su Twitter l’ambasciata d’Italia a Baku. L’annuncio è stato dato durante il Forum sull’energia organizzato nella capitale azerbaigiana. “Pronte le turbine Ansaldo Energia per la centrale di Mingachevir. Tecnologia italiana per accelerare la transizione energetica in Azerbaigian”, si legge nel tweet dell’ambasciata italiana. (Rum)