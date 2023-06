Istat: Rizzetto (Fd'I), politiche governo decisive per crescita Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati Istat "sono eloquenti, confermano ancora una volta che le politiche messe in campo dal governo Meloni, soprattutto sul piano economico, sono decisive per far crescere il Paese, le imprese e la produttività. Il dato che evidenzio con soddisfazione è che nel mese di aprile il tasso di occupazione è salito al 61 per cento, mentre quello di disoccupazione è diminuito al 7,8 per cento e quello di inattività al 33,6 per cento. La crescita porta gli occupati a 23 milioni 446 mila unità. Continua a crescere anche il nostro Pil, con performance migliori di quelle di altre nazioni dell'area euro. Il primo trimestre di quest'anno ha prodotto un aumento del Pil dello 0,6 per cento rispetto al trimestre precedente e un +1,9 per cento rispetto al primo trimestre del 2022. In otto mesi il governo e la maggioranza parlamentare stanno lavorando con determinazione per dare risposte concrete alle imprese, alle famiglie e a tutti i cittadini". È quanto afferma, in una nota, il presidente della commissione Lavoro della Camera, onorevole Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia, commentando gli ultimi dati Istat.(Com)