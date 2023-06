Milano: il 18 giugno picnic per il clima a parco Sempione nell'ambito del progetto FoodWave (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento sarà aperto a tutti i milanesi, con una particolare attenzione ai giovani e alle famiglie che potranno aderire iscrivendosi, individualmente o in gruppo, sul sito www.foodwave.eu entro il 14 giugno. Con loro verrà condiviso un vademecum con consigli e suggerimenti per preparare un pranzo sostenibile. L'obiettivo, infatti, è quello di diffondere buone pratiche da adottare nella vita quotidiana per promuovere la cultura della sostenibilità anche attraverso la riduzione degli sprechi alimentari e dell'impatto climatico delle nostre abitudini a tavola e la valorizzazione delle tipicità locali e stagionali. Con questo scopo, il Comune metterà a disposizione di tutti i partecipanti la frutta, grazie a Milano Ristorazione. Sarà anche possibile contribuire all'organizzazione del picnic candidandosi come volontari. Per proporsi è necessario rispondere alla call che sarà pubblicata online sulla piattaforma comunale "Volontari per Milano" al link https://volontariato.comune.milano.it/eventi/volontari-per-milano. Ogni volontario e ogni volontaria sarà formato per fornire accoglienza agli ingressi e informazioni agli infopoint, favorire l'accesso e la sistemazione degli iscritti nelle diverse aree individuate. L'iniziativa, che inizierà alle 12 e proseguirà nel pomeriggio, permetterà la fruizione del parco anche a chi non sarà iscritto al picnic e si svolgerà nel rispetto del verde: la tovaglia, infatti, sarà appoggiata sul prato che non sarà gravato da ulteriori pesi. I tavoli per la distribuzione della frutta e dei gadget verranno allestiti agli ingressi del parco. Il pomeriggio sarà poi animato da attività incentrate sul tema della sostenibilità adatte a famiglie, giovani e bambini. (Com)