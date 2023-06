Senegal: leader di opposizione Sonko condannato a due anni di carcere per "corruzione di giovani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione senegalese Ousmane Sonko è stato condannato a due anni di carcere per "corruzione di giovani", ma è stato scagionato dalle accuse di stupro. Lo riferiscono i media locali, ricordando che il principale rivale del presidente Macky Sall era stato accusato di stupro da una ex massaggiatrice di un centro di bellezza e che lui da parte sua ha sempre negato le accuse. In attesa del processo le misure di sicurezza a Dakar erano state rafforzate, visti i frequenti scontri avvenuti fra i suoi sostenitori e la polizia. Mercoledì scorso Sonko aveva minacciato di "marciare su Dakar" per manifestare il dissenso nei confronti del governo e in particolare del presidente uscente, Macky Sall. "Vi do un appuntamento a Dakar: o Macky Sall si tira indietro, o lo affronteremo per farla finita”, ha urlato il politico durante uno dei suoi partecipati comizi tenuti davanti casa, nella città meridionale di Ziguinchor. (segue) (Res)