Senegal: leader di opposizione Sonko condannato a due anni di carcere per "corruzione di giovani" (3)

- Il governo ha da tempo rafforzato le misure di sicurezza nella capitale Dakar per le frequenti proteste legate al caso Sonko, che affronta diversi procedimenti di giustizia e si difende sostenendo che si tratta di montaggi politici allo scopo di invalidare la sua candidatura alla presidenza per il voto del 2024. Il più recente è il processo che lo vede imputato con l'accusa di stupro, denuncia formulata da un'ex massaggiatrice di un centro di bellezza che afferma di essere anche stata minacciata di morte. Sonko nega ogni accusa ma mercoledì il pubblico ministero di Dakar, dove il processo è ripreso in assenza dell'imputato, ha chiesto alla Corte di condannarlo a dieci anni di carcere. La sentenza è attesa per il prossimo 1 giugno e, se di condanna, si aggiungerebbe a quella pronunciata la scorsa settimana da un altro tribunale, che lo ha condannato a sei mesi di reclusione con sospensione della pena per diffamazione nei confronti del ministro del Turismo, Mame Mbaye Niang. Nel corso dei violenti scontri che si ripetono ormai da settimane in occasione delle udienze e vedono coinvolti da un lato i suoi sostenitori, dall'altro le forze di polizia, è stato ucciso un agente a Ziguinchor, sua roccaforte. Lo ha riferito il ministero dell'Interno in una nota, aggiungendo che l'ufficiale di polizia è stato "colpito accidentalmente da un veicolo" durante le proteste. In precedenza i sostenitori di Sonko avevano fatto cordone intorno alla sua casa a Ziguinchor, nel timore che gli agenti lo arrestassero come accaduto più volte in passato. (Res)