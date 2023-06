Province: Pirovano (Lega), presentata bozza testo unificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta odierna del Comitato ristretto "ho presentato la bozza del disegno di legge Province, che sarà formalmente depositato e sottoposto all'esame della commissione Affari costituzionali dalla prossima settimana. Il provvedimento è il frutto di un lavoro sui nove testi presentati dai diversi gruppi e nasce soprattutto dall'esigenza di rappresentanza, che emerge sempre più forte nel nostro Paese". Lo dichiara, in una nota, la senatrice Daisy Pirovano, capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali e relatrice del testo. "Oltre all'elezione diretta di Province e Città metropolitane, è prevista una delega al governo per disegnare i collegi plurinominali, che garantiscano una adeguata rappresentanza all'interno dei territori stessi, e un'ulteriore delega sulle funzioni e sul sistema di finanziamento - spiega la parlamentare -. È nostro dovere avviare un percorso che possa riavvicinare i cittadini alla politica, in un periodo di forte astensionismo: è anche grazie a questa riforma che si potrà ridare slancio alla partecipazione della cittadinanza che, oltre a votare, potrà tornare a candidarsi per ricoprire la carica di presidente o consigliere".(Com)