Turismo: Mazzali, dati Unioncamere Lombardia confermano che spinge Pil intera regione (2)

- Lo studio di Unioncamere Lombardia evidenzia, per il primo trimestre del 2023, una crescita del fatturato dei servizi, dell'8,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, con un aumento significativo delle attività di alloggio e ristorazione, +18 per cento (su base annua). Anche per quanto riguarda gli addetti ai servizi, la crescita più significativa è determinata dai servizi di alloggio e ristorazione, +6,2 per cento. Nonostante gli elementi di incertezza le aspettative degli imprenditori del terziario evidenziano un deciso miglioramento della fiducia: i saldi tra previsioni di crescita e diminuzione sono positivi e in miglioramento in tutti i comparti, con i settori del turismo e del commercio non alimentare che si confermano particolarmente positivi. Dall'analisi emerge che "il 2023 si preannuncia come un'annata record per il turismo italiano". I numeri di Unioncamere Lombardia non sono gli unici, la nota previsionale "Tourism Forecast Summer 2023" dell'Istituto Demoskopika che ha monitorato i principali indicatori turistici (arrivi, presenze e spesa turistica) prospetta per le vacanze estive 2023, l'arrivo in Lombardia 7,4 milioni di turisti (+4,4 per cento rispetto a giugno- settembre 2022)., con 22,3 milioni pernottamenti stimati (+4 per cento). (Com)