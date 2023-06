Mauritania: muore un giovane in custodia di polizia, proteste e misure di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Mauritania hanno avviato le indagini per accertare le cause del decesso di Omar Diop, un giovane tenuto in custodia di polizia. Lo ha riferito il ministero dell'Interno, precisando che sul corpo verrà effettuata l'autopsia. Dopo il decesso, mercoledì a Nouackhott e in altre città si sono tenute manifestazioni di protesta, mentre il giorno dopo il governo ha interrotto la copertura internet sui telefoni mobili. Proteste si sono tenute anche a Boghé, nel sud del Paese. (Res)