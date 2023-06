Ue: Lollobrigida, bene approvazione regolamento su prodotti Dop e Igp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione a Bruxelles del testo sulla tutela delle indicazioni geografiche rappresenta un ulteriore passo a difesa delle eccellenze agroalimentari italiane. Così in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in merito all'approvazione del testo sul regolamento dei prodotti Dop e Igp al Parlamento Ue. “La valorizzazione del made in Italy, come dimostra lo schema di disegno di legge approvato ieri dal governo Meloni, e la battaglia contro l'italian sounding sono stati fin dal primo giorno punti centrali per il nostro esecutivo. La qualità, che si sposa bene con i prodotti italiani, è un elemento da tutelare e promuovere", sottolinea Lollobrigida, che aggiunge: "Oggi in Europa, grazie al lavoro svolto dagli europarlamentari italiani di diversi schieramenti, rafforziamo le nostre Indicazioni geografiche, conosciute in tutto il modo come sinonimo di eccellenza. Andiamo verso una maggiore trasparenza sulle vendite on line contrastando la concorrenza sleale e ogni tipo di sofisticazione. Lavoriamo su tutti i fronti per esaltare le produzioni e le radici culturali della nostra Nazione quali fattori da preservare e tramandare per sostenere la crescita dell'economia italiana". (Rin)