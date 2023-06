Cina: immagini satellitari mostrano potenziamento capacità aerea vicino confini contesi con India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal maggio del 2020, quando si è riaccesa la disputa con l’India nel settore occidentale della linea di controllo effettivo (Lac), la zona di confine contesa, la Cina ha intrapreso una massiccia espansione di aeroporti, eliporti, strutture ferroviarie, basi missilistiche, strade e ponti nelle regioni autonome dello Xinjiang e del Tibet. Lo riferisce il quotidiano indiano “Hindustan Times”, sulla base di un’analisi di immagini satellitari ottenute dalla società Planet Labs, sottolineando il potenziamento delle capacità aeree. In particolare, infatti, sono stati ampliati e potenziati tre aeroporti: quello di Hotan, nello Xinjiang, e quelli di Ngari Gunsa e Lhasa, nel Tibet. Gli scali sono stati dotati di nuove piste e rifugi rinforzati per proteggere i jet da combattimento; inoltre, sono stati costruiti nuovi edifici utilizzabili per operazioni militari e di supporto. I tre aeroporti sono stati scelti per la loro posizione opposta a posizioni strategiche situate sul lato indiano. (segue) (Inn)