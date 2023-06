Cina: immagini satellitari mostrano potenziamento capacità aerea vicino confini contesi con India (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto di Hotan si trova a circa 400 chilometri in linea d’aria da Leh, capitale del Territorio dell’Unione del Ladakh. Rispetto all’ampliamento precedente, del 2002, a maggio lo scalo si presentava con una nuova pista, nuovi edifici e una nuova aerea di stazionamento. A ciò si aggiunge la costruzione nelle vicinanze di ulteriori depositi di munizioni. Nell’aeroporto è stata rilevata la presenza di droni e del caccia stealth Chengdu J-20. L’aeroporto di Ngari Gunsa, a 200 chilometri in linea d’aria dal lago Pangong, già ampliato nel 2017, presenta rispetto al 2020 una nuova via di rullaggio, miglioramenti della pista, 16 nuovi rifugi. Anche in questo caso si rileva l’operatività di droni. Infine, l’aeroporto di Lhasa, a meno di 250 chilometri in linea d’aria da Tawang (che è nel settore orientale della Lac, in corrispondenza dell’Arunachal Pradesh), ha una pista rinnovata, una nuova area di stazionamento in costruzione, 30 nuovi rifugi per aerei e nuovi edifici di supporto. A sud dello scalo sono state costruite anche strutture sotterranee. (Inn)