Pnrr: Bonelli (Avs), inaccettabile usarlo per armi

- L'Italia "ha bisogno di cura per riparare le ferite sociali e ambientali che ha subito in questi ultimi anni. Per questo motivo considero inaccettabile destinare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza alla produzione di armi proprio in un momento in cui l'Italia deve affrontare ferite sociali ed ambientali gravissime. Dobbiamo concentrarci su questi problemi, non sulla produzione di armi. Il tutto in contrasto con l'articolo 41 del Trattato, che vieta di usare fondi europei per il settore militare o della difesa. Storicamente, gli 'investimenti strategici' sono stati usati per finanziare gli armamenti, e attualmente assistiamo a un aumento vertiginoso della spesa per gli armamenti, anziché lavorare a una politica di difesa comune europea che riduca e ottimizzi tali spese. Trovo tutto ciò inaccettabile". Lo ha affermato il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, nel corso del flash mob dei deputati di Avs, che si è tenuto questa mattina in piazza Montecitorio. (Rin)