Danimarca: presentata richiesta di modifica Pnrr con aggiunta capitolo Repower Eu

- La Danimarca ha presentato ieri alla Commissione europea la richiesta di aggiungere un capitolo Repower Eu al suo piano di ripresa e resilienza. Il capitolo comprende misure relative alle energie rinnovabili, allo sviluppo di competenze verdi, alla sostituzione dei bruciatori a olio e dei forni a gas e alla cattura e allo stoccaggio del carbonio. La Danimarca ha chiesto di trasferire parte della sua quota della riserva di adeguamento alla Brexit, pari a 66 milioni di euro, al suo piano di ripresa e resilienza. Insieme alla dotazione di sovvenzioni Repower Eu della Danimarca (131 milioni di euro), questi fondi rendono il contributo totale dell'Ue al Pnrr danese pari a 1,63 miliardi di euro. La Commissione avrà ora due mesi di tempo per valutare se il piano modificato soddisfa ancora i criteri di valutazione del regolamento dello strumento di ripresa e resilienza (Rrf). Se la valutazione sarà positiva, sarà presentata una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio, per riflettere le modifiche apportate al piano danese. Gli Stati membri avranno poi fino a quattro settimane per approvare la valutazione della Commissione. (Beb)