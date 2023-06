Speciale difesa: Mozambico-Russia, Lavrov, pronti a fornire equipaggiamenti militari a Maputo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a fornire equipaggiamenti militari al Mozambico per migliorare le capacità di difesa e per facilitare la lotta al terrorismo. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando ad una conferenza stampa a seguito dei negoziati con il ministro dei Lavori pubblici, dell'Edilizia abitativa e delle Risorse idriche del Mozambico, Karpush Meshkita. "Saremo pronti a fornire i prodotti militari richiesti dagli amici del Mozambico, anche per garantire la capacità di difesa e aumentare la capacità antiterrorismo", ha affermato Lavrov. (Res)