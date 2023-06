Speciale difesa: Rauti, Centro sportivo olimpico Esercito eccellenza con le stellette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La puntualità e la verifica delle fonti sono una delle specialità di Agenzia Nova che ci accompagna da un ventennio" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, con delega alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari, ha visitato il Centro sportivo olimpico dell'Esercito. "Qui si allenano i nostri campioni olimpici, giovani ricchi di talento che ci fanno gioire ed emozionare ogni volta che scendono in campo, con il nostro tricolore, nelle più prestigiose competizioni sportive del mondo", ha detto rivolgendosi agli atleti. "Le Olimpiadi sono il sogno di ogni atleta, il vostro palcoscenico più importante e sono certa che vi state allenando con tenacia, impegno e determinazione per salire sui gradini più alti del podio e per scrivere la vostra e la nostra storia", ha aggiunto. "Gli atleti delle Forze armate sono una delle immagini più belle e sane dell'Italia e contribuiscono significativamente ad arricchire il medagliere olimpico nazionale. Rappresentano un'eccellenza dello sport italiano; sono tra i più forti al mondo e danno lustro all'Italia e alla Difesa in tutte le competizioni internazionali, nell'allenamento e nell'interpretare il loro ruolo di 'ambasciatori' di valori universalmente riconosciuti come rispetto, disciplina, lealtà e correttezza", ha evidenziato Rauti per poi segnalare "l'importanza della rafforzata collaborazione tra Difesa, ministero per lo Sport e i Giovani e il Coni che lavorano in sinergia, con determinazione, condividendo progetti e una visione comune per individuare nuove iniziative e per avvicinare le giovani generazioni allo sport". Il Centro sportivo olimpico dell'Esercito "è una risorsa preziosa per la società civile che può usufruire di strutture militari e servizi di altissimo livello. Tanto è stato fatto negli anni e molto altro ancora faremo, lavorando di concerto con gli altri Dicasteri e gli assetti dello Stato, per realizzare un polo sportivo dell'Esercito all'avanguardia e ancora più inclusivo. Un progetto, un sogno che realizzeremo con l'impegno di tutti", ha concluso il sottosegretario. (Rin)