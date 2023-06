Speciale difesa: India-Cina, stampa, nel settore orientale della Lac schierate da ottobre truppe cinesi aggiuntive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito cinese ha schierato truppe aggiuntive nel settore orientale della linea di controllo effettivo, la zona di confine contesa tra Cina e India, lo scorso ottobre, prima del XX Congresso del Partito comunista cinese (Pcc) e da allora non le ha ritirate. Da parte cinese non c’è stata de-escalation dal maggio 2020 e ciò rappresenta una sfida per l’Esercito indiano e impedisce la normalizzazione delle relazioni bilaterali. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa dell’India, generale Anil Chauhan, secondo quanto riferisce il quotidiano “Hindustan Times”. Le truppe aggiuntive, stando alla testata, consistono in tre brigate armate combinate di circa 4.500 unità ciascuna, che non sono state richiamate dopo la conclusione del Congresso del Pcc e la rielezione del presidente Xi Jinping. A sua volta la presenza militare indiana è stata rafforzata, in particolare nella regione di Tawang, nell’Arunachal Pradesh, e nel corridoio di Siliguri, nel Bengala Occidentale. (Inn)