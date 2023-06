Speciale difesa: Grecia, Cipro e Giordania firmano piano di azione congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato a Nicosia un piano d’azione congiunto tra Cipro, Grecia e Giordania nell’ambito della cooperazione internazionale delle forze armate e del coordinamento nel settore della difesa. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, sulla base di quanto annunciato dal ministero della Difesa greco. L’accordo tripartito prevede, in particolare, l’addestramento congiunto delle forze speciali, la cooperazione nelle attività operative della guerra elettronica e riunioni del personale militare su questioni di reciproco interesse. Come sottolineato dal dicastero ellenico, il piano congiunto potenzia lo sforzo per affrontare le sfide comuni al fine di promuovere pace, sicurezza e stabilità nella più ampia regione del Mediterraneo orientale e del Medio Oriente. (Gra)