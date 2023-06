Speciale difesa: Nato, Macron, "indispensabile" avere un'Europa della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "indispensabile" avere un'Europa della difesa perché questa rappresenterebbe un "pilastro all'interno della Nato". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron da Bratislava, intervenendo al summit Globsec. "Spetta a noi europei in futuro di avere la nostra propria capacità nel difenderci e gestire i nostri vicini", ha detto Macron. "La nostra geografia non cambierà" ha detto il presidente, secondo il quale "la Russia resterà la Russia con le stesse frontiere". "Bisogna costruire uno spazio" per "coabitare in modo più pacifico senza ingenuità con la Russia di domani", ha affermato Macron. Il presidente ha poi invitato i Paesi membri ad acquistare armamenti europei. (Vap)