- Ogni giorno della guerra in Ucraina, “ogni nuovo attacco di droni e missili russi ci spingerà a sostenere ancora di più gli ucraini nella loro autodifesa e nella loro lotta per la pace”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, prima di partire da Berlino per la riunione informale con i colleghi della Nato. (Geb)