Speciale difesa: Cina, Marina parteciperà a esercitazione multilaterale Komodo in Indonesia a giugno

- La Marina militare della Cina invierà in Indonesia il cacciatorpediniere Zhanjiang e la fregata Xuchang per partecipare all'esercitazione multilaterale Komodo (Mnek), in calendario dal 4 all'8 giugno nella città portuale di Makassar, in Indonesia. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa cinese. Quella del mese prossimo sarà la quarta edizione dell'esercitazione, sospesa dal 2018 a causa delle restrizioni adottate per contenere il Covid-19. In quell'occasione la Cina partecipò alle manovre con il cacciatorpediniere Changsha e la fregata Liuzhou, dotate di missili guidati. Lo scorso dicembre, il governo di Giacarta ha affermato di avere invitato le Marine di 47 Paesi, tra cui Corea del Nord, Stati Uniti e Russia. Le manovre arrivano mentre Cina e Stati Uniti intensificano la diplomazia militare nella regione, organizzando esercitazioni e transiti intorno all'isola di Taiwan, nel Mar Cinese Meridionale e al largo del Pacifico occidentale. (Cip)