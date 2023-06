Speciale difesa: Moldova, ministro Difesa, abbiamo forze sufficienti per affrontare le truppe russe in Transnistria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Le forze armate della Moldova dispongono di forze e mezzi sufficienti per affrontare le sfide che potrebbero provenire dal contingente militare russo di stanza illegalmente in Transnistria. Lo ha detto il ministro della Difesa moldavo, Anatolie Nosatii, durante un'intervista a Radio Romania Actualitati. "Per quanto riguarda qualsiasi altro scenario, vorrei menzionare che attualmente la probabilità di uno scontro militare o di un'aggressione militare diretta contro la Moldova è improbabile" ha dichiarato Nosatii aggiungendo che le autorità stanno compiendo sforzi per modernizzare l'esercito dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. "Ancora una volta è stata evidenziata la vulnerabilità della Moldova nel campo della sicurezza militare, considerando i piani strategici della Federazione Russa, che miravano e mirano direttamente al territorio della Moldova. Il processo di trasformazione che abbiamo proposto fin dall'inizio del mandato aveva una programmazione di più lungo termine" ha osservato il ministro della Difesa. Per quanto riguarda l'adesione della Moldova alla Nato per garantire la sua sicurezza, Nosatii ha sottolineato che questa decisione spetta ai cittadini. "Essere neutrali non significa essere vulnerabili, non significa essere isolati, non significa che non dovresti essere solidale con altre nazioni, come nel caso dell'Ucraina, e non significa che non dovresti sviluppare il tuo sistema di difesa ma al contrario", ha osservato il ministro. (Rob)